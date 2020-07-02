«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

Сегодня, 2 июля, «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Начало — в 22:15 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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