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«Эйбар» — «Осасуна»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Испании

«Эйбар» — «Осасуна»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Ла Лиги «Эйбар» — «Осасуна».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.34.

«Формально обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы, хотя на деле чувствуют себя более чем комфортно. У красных дела вообще складываются замечательно, задача на сезон полностью выполнена. 41 очко в 32 поединках, 11-е место в чемпионате Испании. «Эйбар» ещё совсем недавно находился в эпицентре борьбы за выживание, но после возобновления сезона набрал восемь очков и потерпел всего одно поражение.

«Оружейники» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице Примеры с 35 очками. Отрыв от открывающей зону вылета «Мальорки» составляет шесть пунктов. Праздновать ещё рано, но вообще положение более чем устойчивое. Есть всё необходимое для сохранения места в Ла Лиге.

Статистика очных встреч абсолютно равна: пять матчей, три ничьи, по одной победе на брата. Что любопытно, хозяин поля вообще ни разу не выигрывал. Лезть в исход мы не рискнём, шансы кажутся примерно равными. Вызывает интерес линия на тотал — букмекеры совсем не ждут голов, хотя определённые предпосылки имеются.

Обе команды не испытывают особого давления и могут позволить себе не ждать у моря погоды. В семи предыдущих играх с участием «Эйбара» ставка «обе забьют» вообще проходила аж шесть раз. «Оружейники» часто выдают результативные поединки в родных стенах, по 22 забитых и пропущенных мяча за 16 встреч.

В принципе, даже аккуратная ставка на тотал больше 2 гола идёт за нестыдный коэффициент 1.68. Варианты посмелее — обе забьют за 2.01 и классический тотал больше 2.5 мяча за 2.38».

«Эйбар» — «Осасуна». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Испании
Битва крепких середняков Примеры, здорово возобновивших сезон.
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