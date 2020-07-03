«Атлетико» — «Мальорка»: прогноз Михаила Поленова на матч Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Мальорка».
Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.06.
«Давайте поговорим об испанском футболе. «Атлетико Мадрид» на своём поле играет против «Мальорки». Команда, которая стремится закрепиться в тройке, против команды, которой спасение практически не светит. Её ждёт Сегунда.
«Мальорка» испытывает очень серьёзные проблемы в обороне, рецепт её неудач в нынешнем сезоне как раз в том, что команда проигрывает очень много равных матчей. Это происходит из-за проблем в обороне. В атаке же у «Мальорки» всё достаточно неплохо, поэтому пять мячей в ворота «Сельты» в прошлом туре не должны никого удивлять.
«Атлетико Мадрид» после рестарта Ла Лиги оставляет очень сильное впечатление — три победы и две ничьи. Игра с «Барселоной» на неделе была очень впечатляющей.
Самое главное — это Маркос Льоренте, который вроде бы опорный полузащитник, но превратился в очень результативного нападающего. Это одно из главных достижений «Атлетико» Диего Симеоне в этом сезоне. В игре против «Барсы» мы увидели «Атлетико» очень злой, который способен играть агрессивно не только в контратаках, но и позиционно.
Думаю, что «Атлетико» сумеет раскатать откровенно слабую оборону «Мальорки». Ставим на победу команды Симеоне с форой (-1.5)», — сказал Поленов.
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