«Атлетико» — «Мальорка»: прогноз Михаила Поленова на матч Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Мальорка».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.06.



«Давайте поговорим об испанском футболе. «Атлетико Мадрид» на своём поле играет против «Мальорки». Команда, которая стремится закрепиться в тройке, против команды, которой спасение практически не светит. Её ждёт Сегунда.



«Мальорка» испытывает очень серьёзные проблемы в обороне, рецепт её неудач в нынешнем сезоне как раз в том, что команда проигрывает очень много равных матчей. Это происходит из-за проблем в обороне. В атаке же у «Мальорки» всё достаточно неплохо, поэтому пять мячей в ворота «Сельты» в прошлом туре не должны никого удивлять.



«Атлетико Мадрид» после рестарта Ла Лиги оставляет очень сильное впечатление — три победы и две ничьи. Игра с «Барселоной» на неделе была очень впечатляющей.



Самое главное — это Маркос Льоренте, который вроде бы опорный полузащитник, но превратился в очень результативного нападающего. Это одно из главных достижений «Атлетико» Диего Симеоне в этом сезоне. В игре против «Барсы» мы увидели «Атлетико» очень злой, который способен играть агрессивно не только в контратаках, но и позиционно.



Думаю, что «Атлетико» сумеет раскатать откровенно слабую оборону «Мальорки». Ставим на победу команды Симеоне с форой (-1.5)», — сказал Поленов.



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«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке приблизятся к Лиге чемпионов «Мальорка» занимает последнее место в Примере по набранным очкам на выезде.