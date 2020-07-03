«Смолевичи» — «Динамо-Брест»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Динамо-Брест».
Ставка: победа «Динамо-Брест» за 1.55.
«Смолевичи» могут преподнести сюрприз, но я отдаю преимущество «Динамо-Бресту». Правда, смущает факт, что в трёх последних личных встречах «Смолевичи» ни разу не проиграли, но это никак не помешает «Динамо-Бресту» набрать три очка и улучшить место в таблице.
Да, «Динамо» в прошлом туре проиграло «Неману». Но «Неман» сейчас в полном порядке, и мало кто может с ним справиться. Зато я верю, что «Динамо» начнёт возвращать свои позиции. «Смолевичи» обыграли в прошлой игре «Слуцк», но, конечно, это не показатель. Фаворитом на победу в матче я считаю «Динамо», — сказал Непомнящий.
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