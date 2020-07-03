«Атлетико» — «Мальорка»: прогноз Борхи Пардо на игру Примеры

Спортивный журналист из Испании Борха Пардо дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Мальорка».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.00.
«Атлетико» принимает «Мальорку» на своём поле после ничьей (2:2) с «Барселоной», которая поставила под большой вопрос возможность каталонцев стать чемпионами в этом сезоне. «Мальорка» неожиданно разгромила «Сельту» (5:1) и теперь едет в Мадрид с надеждами зацепиться за положительный результат.
Конечно, бороться за выживание команде с Балеарских островов всё равно будет сложно, но биться в этом матче они будут с первой минуты. Это означает, что «Мальорка» будет раскрываться, и у «Атлетико» будет много свободных зон, так что голы мы точно увидим», — сказал Пардо.
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