«Атлетико» — «Мальорка»: прогноз Борхи Пардо на игру Примеры

Спортивный журналист из Испании Борха Пардо дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Мальорка».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.00.



«Атлетико» принимает «Мальорку» на своём поле после ничьей (2:2) с «Барселоной», которая поставила под большой вопрос возможность каталонцев стать чемпионами в этом сезоне. «Мальорка» неожиданно разгромила «Сельту» (5:1) и теперь едет в Мадрид с надеждами зацепиться за положительный результат.



Конечно, бороться за выживание команде с Балеарских островов всё равно будет сложно, но биться в этом матче они будут с первой минуты. Это означает, что «Мальорка» будет раскрываться, и у «Атлетико» будет много свободных зон, так что голы мы точно увидим», — сказал Пардо.



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«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке приблизятся к Лиге чемпионов «Мальорка» занимает последнее место в Примере по набранным очкам на выезде.