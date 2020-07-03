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Где смотреть UFC 251 — прямая трансляция 12 июля, прогнозы и коэффициенты

Где смотреть UFC 251 — прямая трансляция 12 июля, прогнозы и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Поединок за титул UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Жозе Альдо пройдёт в Абу-Даби 11 июля. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 251. Ориентировочное начало поединка — 05:00 мск. Место проведения турнира — «Бойцовский остров» Яс, расположенный в прибрежной полосе. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».

По оценке букмекеров, фаворит боя — российский боец. Сделать ставку на победу Яна можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 67% вероятности. Сделать ставку на успех Жозе Альдо можно за 3.10 (31%). На ничейный исход боя аналитики предложили коэффициент 47.00 (2%).

На счету Петра Яна 14 побед и всего 1 поражение в карьере. Жозе Альдо в своей карьере провёл 35 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел 6 поражений.

Полный кард турнира

Основной кард

Камару Усман (чемпион) — Гилберт Бёрнс (№1) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации
Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации
Пётр Ян (№3) — Жозе Альдо (№13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации
Джессика Андраде (№1) — Роуз Намаюнас (№2) — женский минимальный вес
Аманда Рибас (№15) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес

Предварительный кард

Педро Муньос — Фрэнки Эдгар
Волкан Оздемир — Иржи Прохазка
Леонардо Сантос — Роман Богатов
Тай Туйваса — Ярис Данхо
Макван Амирхани — Дэнни Генри
Кэрол Роза — Ванесса Мело
Жалгас Жумагулов — Раулиан Пайва.

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