«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов» в 26-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал первого тайма меньше 1 мяча за 1.97, победа «Тамбова» с форой (+1.5) за 1.55.



«После поражения в дерби «Спартак» практически все интересы в чемпионате потерял. Остался только один важный матч — против «Зенита» в Кубке России. Исходя из этого, думаю, Тедеско теперь будет пробовать разные варианты в чемпионате, давать больше возможностей играть молодым, чтобы они себя проявили.



Конечно, «Тамбову» куда больше нужнее очки в данной ситуации. «Тамбов» недалеко от зоны вылета, тем более тут «Крылья» набрали ход с новым тренером, «Ахмат» здорово выглядит. «Рубин» недалеко ушёл, но у него состав покрепче. Но недооценивать «Тамбов» ни в коем случае нельзя. «Спартак» погорел на этом ещё в первом круге при Кононове, проиграв 0:2. «Тамбов» сейчас чуть было не отобрал очки у «Зенита», чуть было не отобрал очки у «Урала», с «Уфой» в концовке не повезло. Где-то, может быть, «Тамбову» и повезёт.



В российском чемпионате Тедеско многие раскусили. Все понимают, что «Спартаку» нельзя давать свободу, нельзя давать возможность выбегать в контратаки. Думаю, исходя из этого, Шипшев и Первушин будут строить игру «Тамбова». Сам «Тамбов» будет рассчитывать на контратаки. Плюс не забываем о мотивации спартаковцев, которые играют за «Тамбов». Там и Мелкадзе, и Обухов, и другие ребята.



Я думаю, что «Тамбов» окопается сзади. Для него ничейка очень хороший результат против «Спартака». «Спартаку» после дерби хочется реабилитироваться перед болельщиками, но сделать это будет, как мне кажется, очень непростой, учитывая тот футбол, который он показывает. Мне эта игра будет напоминать встречу «Спартака» с «Уфой».



Думаю, первый тайм «Тамбов» точно продержится, поэтому за 1,97 сыграл бы «тотал первого тайма меньше 1 мяча». Ну и за 1,55 заиграл бы «Тамбов» с форой (+1,5) мяча. Если он и уступит, то в 1 мяч».



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