«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура РПЛ 4 июля

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал» Тула в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Динамо» за 1.85.



«Произошла очередная отставка в РПЛ. После пяти поражений подряд тульский «Арсенал» принял отставку Игоря Черевченко. Сергей Подпалый и Николай Ковардаев будут готовить команду к игре с московским «Динамо».



Я не думаю, что у «Арсенала» произойдёт какая-то реинкарнация. Сейчас команда выглядит потухшей, большие проблемы у неё в обороне. За такой короткий срок вряд ли новый тренерский штаб что-то сумеет изменить. Динамовцы понравились в матче с «Сочи», забили с пенальти. Если бы не сели так глубоко назад после удаления Шуньича, то и победу могли увезти. И у Игбуна в первом тайме были моменты, и удар Панченко можно вспомнить.



Сейчас «Динамо» играет дома против команды, которая подходит к очной встрече с пятью поражениями подряд. Скамейка у «Динамо» достаточно неплохая даже без учёта тех, кто находится на карантине. Мне кажется, «Динамо» более мотивировано на данный момент. У него не так много шансов зацепиться за еврокубки, но желание самоутвердиться и показать себя руководству ВТБ и клуба у Кирилла Новикова и команды присутствует.



Я бы здесь взял чистую победу «Динамо» за 1.85. Мне кажется, на данный момент динамовцы просто покрепче, чем «Арсенал». Туле сразу после отставки Черевченко собраться будет непросто».



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