«Байер» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч финала Кубка Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч финала Кубка Германии «Байер» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.



«С одной стороны, надо отталкиваться от игр в чемпионате. В первом круге “Байер” выиграл у “Баварии” со счетом 2:1. Во втором круге, уже без зрителей, “Байер” неплохо начал, но потом дал слабину. “Бавария” воспользовалась ошибками и уверенно победила — 4:2. Причем во втором тайме мюнхенцы действовали в лёгком режиме, не тратя много сил.



Понятно, что финал Кубка — это отдельная история. “Байер” мечтает о трофее, ведь их не было с 1984 года. Поэтому Петер Бос сделает всё, чтобы переиграть Флика. Очевидно, что он отлично знает сильные и слабые стороны “Баварии”. Ясно, что “Байер” целенаправленно готовится к этой игре.



Но всё же я вынужден говорить о том, что шансов у Леверкузена крайне мало. А всё потому, что “Бавария” находится в хорошей форме — и в физической, и в эмоциональной, и в тактической, и кадровых проблем нет. Даже если временами “Байер” будет создавать “Баварии” сложности — не страшно. Мы видели, как чемпион играл против дортмундской “Боруссии”, когда Нойер вообще не пропустил. Был сложный матч против Мёнхенладбаха, но в концовке “Бавария” дожала и добилась своего.



Сейчас “Бавария” безжалостна, рациональна и эффективна, поэтому они поймают свои моменты. Но я не думаю, что будет россыпь забитых мячей. И те и другие понимают, что раскрываться нельзя. В контратаках могут наказать как первые, так и вторые. Долгое время, возможно, мы будем видеть тактическую борьбу, перетягивание каната, ожидание ошибок соперника. Мне кажется, уместна комбинированная ставка — победа “Баварии” и тотал матча меньше 4.5 гола. Вряд ли команды забьют больше двух или трёх мячей».



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