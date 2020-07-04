«Динамо» Киев — «Шахтёр»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Украины

Сегодня, 4 июля, «Динамо» Киев и донецкий «Шахтёр» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «2+2».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.



Букмекеры уверены, что матч «Динамо Киев» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.64. Самый вероятный счёт, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 (6.30).