«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз и ставка на матч 26-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» с нулевой форой за 2.02.

«Ближе к концовке дончане подсаживаются, чаще проигрывают единоборства и отдают важные подборы. В первую очередь необычная линия букмекеров связана именно с этим. «Крылья Советов», с постоянными ошибками в обороне, по-прежнему остаются аутсайдером РПЛ, но «Ростов» просто не сможет показать свой лучший футбол.



Тем не менее уровень исполнителей у гостей по-прежнему в порядке. А главное, скамейка достаточно длинная — сразу на нескольких позициях можно ротировать игроков без особой потери в качестве. Задача будет невероятно сложная, ведь предстоит провести третий матч за восемь суток.



И всё же сбрасывать «Ростов» со счетов определённо не стоит. «Крылья Советов» способны действовать вторым номером и караулить контратаки, а вот играть с позиции силы у них получается гораздо хуже. Гости это прекрасно понимают. На наш взгляд, «П2 с нулевой форой» за 2.02 смотрится нормально.



«Гол в первые 30 минут» за 2.00 тоже выглядит интересно. Жёлто-синим приходится делать ставку на дебюты, поскольку дальше нехватка сил проявляется всё сильнее. С «Арсеналом» удалось забить два мяча к 17-й минуте, а от «Краснодара», напротив, пропустили к 13-й. Ждём яркого начала».