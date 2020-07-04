«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».
Ставка: победа «МЮ» всухую за 1.84.
«После паузы «вишни» скатали три матча и во всех трёх потерпели поражение. Причём общий счёт вышел совсем печальным — 1:7. Не в их пользу, разумеется. После столь неудачного отрезка у команды в предыдущих семи матчах шесть поражений.
И поправить свои показатели в ближайшее время едва ли получится, поскольку теперь «Борнмуту» предстоит выезд к «Манчестер Юнайтед», который сейчас хорош. Статистика личных встреч также на стороне манкунианцев. В предыдущих четырёх матчах в Манчестере они одержали три победы с общим счётом 8:2, а также состоялась одна ничья.
Против «вишен» играет ещё и их неудачная гостевая статистика. К слову, в 16 играх английской Премьер-лиги на выезде они набрали лишь 10 баллов и пропустили 27 мячей. А в предыдущих шести поединках было забито всего лишь два гола. Слишком печальные показатели.
Любопытно, что «Манчестер Юнайтед» в предыдущем шести домашних матчах пропустил лишь два мяча. При таких раскладах вероятность сенсации кажется невысокой. Можно взять победу хозяев с форой по вкусу. П1 всухую за коэффициент 1.84 также смотрится великолепно».
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