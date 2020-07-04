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«Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз и ставка на матч 26-го тура чемпионата России

«Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз и ставка на матч 26-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.07.

«Вроде бы «Динамо» по всем фронтам смотрится солиднее: баланс удалось нащупать, состав по мере возможностей укрепился, да и качество футбола на некоторых отрезках приятно радует глаз.

Однако увольнение Черевченко запутывает ситуацию. Скажем, «Крылья Советов» после ухода Миодрага Божовича сыграли в гостях вничью с «Локомотивом» (1:1), остановившись в паре минут от победы. Да и статистика очных встреч на стороне туляков. В шести предыдущих случаях они уступили лишь однажды.

Последний момент — бело-голубые посредственно выступают в родных стенах и очень мало забивают. Всего три победы в 12 домашних матчах при разнице голов 10:13 — результат откровенно слабый. Давать меньше двойки на хозяев на таком фоне несколько сомнительно.

Скорее всего, игра пойдёт с территориальным преимуществом москвичей, но свои шансы «канониры» непременно получат. Время от времени в обороне «Динамо» случаются сбои. Мы бы выбирали между классическим Х2 за 2.07 и ИТМ 1.5 гола хозяев за 1.82».

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Смена тренера способна подстегнуть застрявших туляков.
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