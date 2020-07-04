«Спартак» — «Тамбов»: прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Тамбов».

Ставка: победа «Спартака» в 1-2 мяча за 2.02.

«Обе команды не отличаются стабильностью и выглядят не лучшим образом. Состав у «Спартака» крепче, да и отвечать на обиднейшее поражение в дерби нужно. Кроме того, «Тамбов» ужасно выступает на выезде. В 12 матчах удалось набрать всего девять очков при 18 пропущенных мячах. А три последних гостевых матча обернулись проигрышем с разницей в один мяч.



«Волки», по традиции, отдадут мяч, сыграют в три центральных защитника и будут рассчитывать на контратаки со стандартами. Позиционные атаки у красно-белых пока барахлят, так что им определённо придётся помучиться. И всё же своё поле и разница в классе должны помочь выцарапать три очка.



П1 в 1-2 гола идёт в букмекерских конторах за достойный коэффициент 2.02, вариант посмелее — П1 строго в один мяч за мощные 3.45. 10 поражений в нынешнем сезоне из 14 «Тамбов» потерпел именно с разницей в один мяч (четыре — в два). Так что риск кажется оправданным».