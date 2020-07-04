«Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал» Тула в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Динамо» за 1.89.



«Коэффициент на победу «Динамо» кажется здесь завышенным, чем и обращает на себя внимание этот матч.



«Арсенал» проиграл три матча из трёх после возобновления сезона, пропустив в них аж восемь мячей. Из команды только что ушёл главный тренер со своим помощником, и более того, по слухам, в клубе есть заражённые коронавирусом…



Ну а «Динамо», откатав нулевую ничью с ЦСКА, прибавило к игре с «Сочи». Побыстрее стала команда играть, больше создавать. 17 ударов она нанесла по воротам южан, шесть из них пришлись в створ.



Бело-голубые ко всему прочему более мотивированы – и «Спартак» хочется обогнать, и возможно за Европу зацепиться. Так что хозяева здесь кажутся явными фаворитами».



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