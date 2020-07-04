«Сельта» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Бетис».



Ставка: победа «Сельты» за 2.20.



«Подходит к концу чемпионат Испании. Остаётся сыграть пять туров, и многие места уже определены. Есть борьба за Лигу чемпионов, за Лигу Европы, за чемпионство, пожалуй, уже нет борьбы. И, скорее всего, нет уже борьбы за сохранение места в Примере на будущий сезон. Между «Сельтой» и «Мальоркой» пять очков. Да, «Сельта» в очном матче проиграла крупно 1:5. Но сейчас она дома играет с «Бетисом», которому ничего не надо.



После прихода Трухильо «Бетис» немножко встряхнулся, обыграл «Эспаньол». Хотя, наверное, не должны были севильцы побеждать. У Лея был убойный момент в концовке. Но следующие два матча показали, что «Бетис» уже откровенно валяет дурака и доигрывает этот чемпионат. Проиграли «Леванте» и без вариантов уступили «Вильяярреалу».



Думаю, и сейчас «Бетису» будет непросто собраться на матч с «Сельтой», которая играет дома. Этот щелчок по носу от «Мальорки» — хороший момент задуматься для команды Оскара Гарсии. Сейчас «Сельте» очень нужно обыграть «Бетис», тем более она будет знать, как сыграет «Мальорка» в гостях с «Атлетико». Если «Атлетико» выиграет, то победа над «Бетисом» практически гарантирует «Сельте» место в Примере на будущий год. От этого я бы и плясал. У неё больше мотивации».



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«Сельта» — «Бетис». Прогноз: Смолов, Нолито и Аспас ответят на позорные 1:5 от «Мальорки» В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча.