«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.
«Ахмат» набрал хороший ход после рестарта. Игорь Шалимов отметил, что команда форсировала подготовку, чтобы сразу же набирать очки, не раскачиваясь. У «Ахмата» здорово это получается: команда забила 8 мячей за три тура. Действительно, «Ахмат» сейчас выглядит недурно.
Но сейчас «Ахмату» принимать дома ЦСКА, который в Грозном статистически очень неплохо играет. Команда выигрывает и не пропускает.
После того как «Ахмат» выбрался со дна турнирной таблицы и получил 4 очка преимущества над «Оренбургом» и «Крыльями», самоудовлетворённость у грозненцев может присутствовать. ЦСКА после победы над «Спартаком», быть может, восстанет, как Феникс из пепла. После семи матчей подряд без побед этот успех в дерби может стать катализатором на оставшуюся часть сезона. Плюс Гончаренко с помощью Овчинникова, наверное, понял, что правильно использовать потенциал этих игроков, действуя от соперника, отдавая ему мяч.
Если «армейцы» сыграют так же внимательно и сконцентрированно в обороне, Акинфеев будет выручать, то ЦСКА имеет хорошие шансы не проиграть. Не говорю, что ЦСКА обязательно выиграет, но не проиграть шансы неплохие. Если Влашич будет играть так, как в дерби, то ЦСКА может увезти победу. Но вряд ли это будет очень результативный матч. Слишком уж много «Ахмат» забил за три игры.
Возьму вариант «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.84».
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