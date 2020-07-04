«Локомотив» — «Сочи»: когда играют, во сколько начало матча РПЛ, где смотреть
4 июля «Локомотив» и «Сочи» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 5.05.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 4 июля «Локомотив» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.
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