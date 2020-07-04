«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 26-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Локомотив» победит за 1.77.



«В этой игре есть явный фаворит – «Локомотив». Хотя команда Николича неожиданно сыграла вничью с «Крыльями Советов», да и «Краснодар» подпирает, но клуб не собирается уступать позиций, для него каждое очко на вес золота. У «Локомотива» сильная мотивация на победу в предстоящем матче – попасть в Лигу чемпионов. Игроки понимают, что там можно себя показать.



«Сочи» играет в свою силу. Кокорин регулярно забивает – у него уже семь мячей в семи матчах, хотя, конечно, был «легендарный» матч с «Ростовом». И все же не могу сказать, что сочинцы чем-то привлекают мое внимание.



Зато в игре «Локомотива» заметны кураж и вдохновение. Алексей Миранчук сейчас в отличной форме и показывает высокий уровень. Удача поворачивается лицом, когда игрок с азартом прилагает усилия. Кстати, и нападающим, поэтам в футболе, тоже нужно вдохновение. Если оно уходит, игра не клеится. Оказаться в нужное время в нужном месте – важный момент, как и почти не тренируемое качество забивать голы. Кроме того, Антон Миранчук должен сыграть в стартовом составе, значит, у команды будет мощная атака, и «Сочи» несдобровать.



Считаю, что в матче «Локомотив» добьется успеха. Даже возможное отсутствие Гильерме не должно этому помешать. Оно могло бы повлиять, если бы предстояла игра против ЦСКА или, например, «Зенита». Но для матча с «Сочи» у «Локомотива» есть другие классные вратари, которые сыграют не хуже Гильерме».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Локомотив» — «Сочи». Прогноз: Кокорин, Нобоа и Заболотный устроят проблемы Николичу «Железнодорожники» набрали семь очков в трёх турах, но слишком уж лёгким был календарь.