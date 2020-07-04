«Байер» — «Бавария»: прогноз Валерия Непомнящего на матч финала Кубка Германии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч финала Кубка Германии «Байер» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» за 1.37.
«Понятно, что это кубковый матч и финал, а поэтому могут быть различные результаты, но «Бавария» сейчас в большом порядке, к её игре не придраться. Даже в трудных матчах, которые складываются не лучшим образом, «Бавария» находит моменты и забивает. В финале Кубка, я думаю, «Бавария» не упустит своего шанса и выиграет очередной трофей.
Мюнхенцы выиграли все свои матчи после возобновления сезона, и они не должны прервать свою победную серию. В этой игре я безапелляционно отдаю победу «Баварии». Не могу сказать, с какой разницей «Бавария» победит, но она это сделает в основное время. Считаю, что у «Байера» нет шансов обыграть такого грозного соперника, поэтому ставлю на победу мюнхенского клуба в основное время».
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