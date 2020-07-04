«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Уотфорд».



Ставка: победа «Челси» в первом тайме и матче за 1.94.



«Челси» выглядел слишком самонадеянно в игре с «Вест Хэмом», полагая, что атакующего потенциала хватит для победы. Но в игре без мяча «синие» выглядели слишком уж безалаберно и авантюрно. Молотобойцы с удовольствием соседей за подобное отношение наказали.



Ну а «Уотфорд» вряд ли ожидал такого напора от «Саутгемптона», который оказался лучше во всех компонентах игры. «Шершни» вновь оказались в втянуты в борьбу за выживание, и теперь уж команде, в трех матчах после рестарта не победившей ни разу, пора начать набирать очки.



Но это задача скорее будет осуществима во вторник, когда в гости к «Уотфорду» пожалует «Норвич». С «Челси» совладать будет непросто. Наверняка Лэмпард захочет видеть в исполнении своих подопечных такой же интенсивный, быстрый футбол, которому возрастному «Уотфорду» было сложно что-то противопоставить в игре со «святыми». «Синие» могут и любят играть на таких же скоростях и при должном настрое и концентрации должны будут добиться результата. Думаю, они с первых минут зададут быстрый темп и уже к перерыву будут вести в счете.



К тому же терять очки им больше никак нельзя – за место в лигочемпионской четверке разворачивается нешуточная борьба».



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«Челси» — «Уотфорд». Прогноз: Жиру, Пулишич, Виллиан и Лэмпард останутся верны традициям В 9 из 10 последних игр с «шершнями» «Челси» не проигрывал и столько же раз пробивал верх.