«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Челси» в первом тайме и матче за 1.94.
«Челси» выглядел слишком самонадеянно в игре с «Вест Хэмом», полагая, что атакующего потенциала хватит для победы. Но в игре без мяча «синие» выглядели слишком уж безалаберно и авантюрно. Молотобойцы с удовольствием соседей за подобное отношение наказали.
Ну а «Уотфорд» вряд ли ожидал такого напора от «Саутгемптона», который оказался лучше во всех компонентах игры. «Шершни» вновь оказались в втянуты в борьбу за выживание, и теперь уж команде, в трех матчах после рестарта не победившей ни разу, пора начать набирать очки.
Но это задача скорее будет осуществима во вторник, когда в гости к «Уотфорду» пожалует «Норвич». С «Челси» совладать будет непросто. Наверняка Лэмпард захочет видеть в исполнении своих подопечных такой же интенсивный, быстрый футбол, которому возрастному «Уотфорду» было сложно что-то противопоставить в игре со «святыми». «Синие» могут и любят играть на таких же скоростях и при должном настрое и концентрации должны будут добиться результата. Думаю, они с первых минут зададут быстрый темп и уже к перерыву будут вести в счете.
К тому же терять очки им больше никак нельзя – за место в лигочемпионской четверке разворачивается нешуточная борьба».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 4 июля 2020
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:20