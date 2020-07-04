«Сельта» — «Бетис»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Бетис».



Ставка: победа «Сельты» за 2.24, тотал больше 2.5 мяча за 2.04.



«В этом противостоянии однозначно тотал больше. Можно назвать безобразием, как «Бетис» играет в обороне. Смотрел матч с «Вильярреалом» – так играть нельзя. А вот «Сельта» должна выиграть.



Почему ставлю на тотал больше? «Сельта» получила пять мячей в матче с «Мальоркой». Кроме того, во всех матчах дает возможность соперникам создавать моменты, а у «Бетиса» достаточно футболистов, которые могут их реализовать. У севильянцев почти нет шансов подняться выше. Команде сейчас практически все равно, и она играет в свое удовольствие, хотя без зрителей это абсолютно не интересно.



Для «Сельты» это один из ключевых матчей. В случае выигрыша команда гарантирует себе сохранение пропуска в Примеру. Помимо высокой мотивации на своем стадионе команда выглядит гораздо лучше, чем в гостях, поэтому ставлю на победу «Сельты» и большое количество голов».



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«Сельта» — «Бетис». Прогноз: Смолов, Нолито и Аспас ответят на позорные 1:5 от «Мальорки» В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча.