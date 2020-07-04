«Сельта» — «Бетис»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Бетис».
Ставка: победа «Сельты» за 2.24, тотал больше 2.5 мяча за 2.04.
«В этом противостоянии однозначно тотал больше. Можно назвать безобразием, как «Бетис» играет в обороне. Смотрел матч с «Вильярреалом» – так играть нельзя. А вот «Сельта» должна выиграть.
Почему ставлю на тотал больше? «Сельта» получила пять мячей в матче с «Мальоркой». Кроме того, во всех матчах дает возможность соперникам создавать моменты, а у «Бетиса» достаточно футболистов, которые могут их реализовать. У севильянцев почти нет шансов подняться выше. Команде сейчас практически все равно, и она играет в свое удовольствие, хотя без зрителей это абсолютно не интересно.
Для «Сельты» это один из ключевых матчей. В случае выигрыша команда гарантирует себе сохранение пропуска в Примеру. Помимо высокой мотивации на своем стадионе команда выглядит гораздо лучше, чем в гостях, поэтому ставлю на победу «Сельты» и большое количество голов».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 4 июля 2020
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:20