«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Владислава Радимова на матч 26-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов» в 26-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Спартака» всухую за 2.34



«Считаю, что «Спартак» одержит сухую победу. Если он строит новую команду, дома нужно обыграть «Тамбов». Тот играет в один футбол, закрытый, у своих ворот. Забить для «Спартака» бывает тяжеловато, но, по-моему, в этом матче ему все карты в руки. А вот возможный гол соперника – это праздник. Игроки практически не бьют по воротам, разве что можно ждать угрозы от Мелкадзе и Обухова. Футбол «Тамбова» не подразумевает большого количества атак, и «Спартак» будет доминировать в этой игре.



Состав «Спартака» более-менее надёжен в обороне. После дисквалификации вернётся на поле Крал, сыграют основные защитники. В целом футбол «Спартака» мне не нравится. Он играет в три центральных защитника, и никто из них не подключается в атаку. Крал не из тех футболистов, кто может играть вперёд, он в основном разрушает. Рассказов тоже предпочитает держаться в стороне. Так что «Спартак» атакует всего впятером. В обороне получается играть надёжно, но атакующий потенциал команды снижается.



Если против «Спартака» играет открытая команда, например, Тула, москвичам удаётся применять контратаки. В случае закрытой команды у них мало шансов забить, как это было в игре против «Уфы». Тогда «Спартак» практически ничего не создал. Игрокам нужно работать, чтобы атаковать так, как это любят их болельщики. Сейчас же «Спартак» играет плохо первым номером».



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