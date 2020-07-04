«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России 4 июля

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ЦСКА победит за 2.30, тотал больше 2.5 мяча за 2.15.



«Интересная игра ожидается. «Ахмат» набрал ход, заработал семь очков в трех матчах после возобновления чемпионата и практически обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон. Я же поставлю на победу ЦСКА – она им нужнее – и высокую результативность. Думаю, команда выиграет со счетом 2-1 или 3-1.



«Ахмат» показывает хорошую игру. В прошлом туре он даже выиграл у «Арсенала» со счетом 3-1, но большей частью из-за положения дел в клубе соперника. Отставка Черевченко произошла ведь не просто так. «Ахмат» регулярно забивает и вполне может забить в ворота ЦСКА, несмотря на отсутствие Глушакова из-за дисквалификации. Команда Шалимова играет довольно открыто и дает шансы сопернику, а это как раз то, что нужно ЦСКА. Его игроки сейчас могут контратаковать».



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