«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Эльвина Керимова на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал» Тула в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.



«Динамо» продолжает борьбу за 6-е место. При определённых раскладах, а именно в случае победы «Зенита» в Кубке России, шестая строчка даст путёвку в квалификацию Лиги Европы. Для того чтобы обойти в таблице «Спартак», который как раз и занимает эту позицию, бело-голубым нужно обыграть или хотя бы сыграть вничью с «Арсеналом». Там же рядом с еврокубками расположилась и «Уфа». В общем, конкуренция серьёзная, поэтому динамовцы будут играть только на победу.



«Арсенал» до возобновления сезона тоже рассматривался как конкурент за попадание в ЛЕ. Но 3 поражения подряд отбросили туляков на 10-е место, а Игоря Черевченко оставили без работы. Повторить результат прошлого сезона в нынешней ситуации будет очень сложно. К предстоящему матчу команду готовят Сергей Подпалый и Николай Ковардаев.



«Динамо» — фаворит предстоящей встречи, но рисковать и ставить на победу москвичей я всё-таки не стану. Команда у Кирилла Новикова низовая (разница мячей после 24 туров 21:26). Дважды после паузы бело-голубые играли вничью — 0:0 с ЦСКА и 1:1 с «Сочи». Во встрече с «Арсеналом» серия низовых матчей «Динамо» может продолжиться. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше (2.5) за 1.8».



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