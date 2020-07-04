«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Алексея Андронова на матч 26-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов» российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.97.



«На «Спартак» обрушилась критика после дерби. Критика заслуженная. И, мне кажется, она несколько меньше по размерам, чем могла бы быть. «Спартак» не претендует на высокие места, поэтому поражение восприняли как локальную неприятностью, не более. А для «Спартака» самый важный матч в сезоне — в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в полуфинале Кубка России. Он может открыть дорогу к титулу. И сейчас подготовка будет выстроена с учетом этого.



Но, думаю, на проигрыш в дерби «Спартак» должен отреагировать, тем более что предыдущая домашняя встреча была тоже плохой, если не сказать ужасной. Ну и с таким соперником, как «Тамбов», «Спартак» должен справиться.



Сделаю ставку на победу «Спартака» с форой -1 и коэффициентом 1,97. Реакция на проигрыш в дерби должна случиться».



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