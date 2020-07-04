«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Уотфорд».



Ставка: победа «Челси» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.78.



«Команда Фрэнка Лэмпарда, которой очень хочется удержаться в зоне Лиги чемпионов, нуждается в молниеносной реакции после сенсационного поражения от «Вест Хэма», где «синие» пропустили 3 мяча. Тем более, после рестарта сезона «Челси» одержал 3 победы в 3 встречах, нокаутировав в Кубке еще и «Лестер». «Уотфорд» выглядел намного скромнее, умудрившись взять всего 1 очко из 9 возможных. У «шершней» была ничья с «Лестером», а также поражения от обескровленного в атаке «Бернли» и «Саутгемптона».



Конечно, подопечные Найджела Пирсона будут сопротивляться, ведь они одной ногой в зоне вылета, но им явно не пойдет на пользу дисквалификация основного центрального защитника Доусона, перебравшего карточек. Есть весомая потеря и у «Челси», поскольку травму ахилла получил Ковачич, но и без него в стартовом составе «синие» недавно переиграли «Манчестер Сити».



За последние 7 игр «Челси» выиграл у «Уотфорда» 6 раз, уступив лишь однажды. Эти матчи, кроме одного, приносили сложившуюся ставку «обе забьют – да», а тотал во всех этих играх пробивал стандартные 2,5 мяча. «Челси» регулярно пропускает (в 9 из 10 последних противостояний). Уже 6 туров кряду в матчах с участием «синих» пробивается стандартный тотал мячей. Конечно, «шершни предпочитают менее эмоциональные результаты, но это не должно их спасти от неутешительного результата».



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«Челси» — «Уотфорд». Прогноз: Жиру, Пулишич, Виллиан и Лэмпард останутся верны традициям В 9 из 10 последних игр с «шершнями» «Челси» не проигрывал и столько же раз пробивал верх.