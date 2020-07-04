«Лацио» — «Милан»: когда матч чемпионата Италии, во сколько начало, прогнозы букмекеров
4 июля «Лацио» принимает «Милан» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.38.
Букмекеры не уверены, что матч Серии А «Лацио» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.
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Нападающий сборной Италии перебрал «горчичников» и не сможет помочь своей команде.
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