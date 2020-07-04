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«Лацио» — «Милан»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата Италии

«Лацио» — «Милан»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Милан».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.

«В предыдущих семи очных противостояниях соперники на двоих забили всего лишь семь мячей, при этом две победы остались за «орлятами», а ещё две — за россонери. В остальных трёх случаях победитель не выявился.

Мы бы не стали ждать от команд высокой результативности и на этот раз. Дело в том, что основная забивная сила бело-голубых, Чиро Иммобиле, а вместе с ним и другой нападающий, Фелипе Кайседо, получили по пятой жёлтой карточке в предыдущем матче и схлопотали дисквалификацию на предстоящую встречу.

«Милан» же в свою очередь в гостях забивает не так часто, имея в среднем за игру чуть больше одного гола. При таких раскладах есть смысл рассмотреть «ТМ 2.5 мяча» за коэффициент 1.93. Альтернативный вариант — «обе забьют — нет» за коэффициент 1.99».

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