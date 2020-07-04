«Байер» — «Бавария»: прогноз и ставка на финал Кубка Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на финал Кубка Германии «Байер» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.36.
«За девять матчей после паузы мюнхенцы одержали девять побед с общим счётом 27:6. То есть в среднем за игру они забивали ровно три раза, а пропускали чуть больше половины мяча. А всего за 34 тура Бундеслиги команда забила ровно 100 голов, а пропустила лишь 32. Сумасшедшие цифры.
Теперь весёлой компании из Мюнхена предстоит встретиться с леверкузенским «Байером» в финале Кубка Германии в столице страны. Предыдущая встреча между соперниками состоялась в Бундеслиге в матче 30-го тура и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Баварии». Тогда мюнхенцы, уступая после девятой минуты 0:1, сумели отгрузить «четвёрку» и снять вопросы о победителе.
Сейчас у леверкузенцев тоже маловато шансов добиться успеха. Подопечные Ханса-Дитера Флика после паузы, (впрочем, как и до неё) весьма хороши. Без боя «Байер» их не отпустит, но рассчитывать на большее мы бы не стали. Слишком уж велика разница в уровне исполнительского мастерства.
Красиво смотрится вариант П2 + обе забьют за коэффициент 2.36. Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что в предыдущих семи противостояниях между соперниками непременно забивали и те, и другие».
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