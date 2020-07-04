Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина матч 26-го тура чемпионата России

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина матч 26-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 1.78.

«Ахмат», конечно, прибавил. Команда выплыла со дна турнирной таблицы. Команда строится Игорем Шалимовым и выглядит вполне цельно. После рестарта сезона грозненцы ещё не проигрывали. Ещё они довольно результативно играли, отгрузив четыре гола «Крыльям Советов», три мяча «Арсеналу» и один гол «Сочи».

Однако и соперники у футболистов «Ахмата» были не самые выдающиеся. Самарцы просто стояли на поле, у туляков после игры сменился тренер. Игра с сочинцами мне понравилась больше всего. Сейчас соперник будет иного уровня, поэтому грозненцы больше будут думать об обороне. Здесь не до красивого футбола, ведь всё ещё есть риск вылететь в ФНЛ.

ЦСКА, безусловно, добавляет эмоций победа в недавнем дерби над «Спартаком». Однако не забываем, что тот матч может отнять у «армейцев» очень много сил. ЦСКА два матча скатал низы. Линия обороны у ЦСКА обновлённая: без Васина и молодого Карпова. Но она пока справляется.

Поэтому предположу, что обе команды не пропустят много. В девяти последних очных матчах подряд одна из команд не забивала. Чаще всего с сухим счётом побеждали «армейцы», а один раз это удалось грозненцам. Вы понимаете, к чему я клоню. Мой прогноз: тотал меньше 2.5 гола".

«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Влашич, Акинфеев и Кучаев допустят осечку в Грозном
«Армейцы» одержали важнейшую победу над «Спартаком», но «Ахмат» сейчас в порядке.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020