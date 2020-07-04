«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.45.

«Форму и те и другие набрали неплохую, однако у лондонцев из-за травм выпали несколько ключевых игроков. Никак не могут вернуться в строй Месут Озил, Торрейра и Мартинелли, а в матче с «Борнмутом» получил травму основной голкипер Бернд Лено. У «волков» с составом порядок, но после паузы они ещё не встречались с соперниками из верхней части турнирной таблицы.



В текущем сезоне «Вулверхэмптон» примерно одинаково играет как в гостях, так и в родных стенах. В среднем за игру он имеет чуть меньше полутора голов, а пропускает примерно один. При этом дома за 16 матчей он потерпел всего лишь три поражения.



«Арсенал» же дома играет заметно лучше, чем в гостях. За 16 выездных матчей он добился лишь трёх побед, а проиграл пять раз. В среднем за встречу показатели забитых и пропущенных мячей у клуба приблизительно схожи с цифрами соперника.



При таких раскладах ничья за смелый коэффициент 3.45 выглядит не такой уж безрассудной. Другой вариант — «1Х + обе забьют» за коэффициент 2.43. Дело в том, что после возвращения «волков» в АПЛ, лондонцы никак не могут их обыграть, хотя забивают исправно и те и другие».