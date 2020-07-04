«Сельта» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч 34-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 34-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Сельта» — «Бетис».

Ставка: победа «Сельты» за 2.25, гол Аспаса за 2.30.

«Разгром «Сельты» (1:5) в прошлом туре в Пальма-де-Мальорке не должен смущать – галисийцы тогда не успели восстановиться после матча с «Барселоной» (2:2). Теперь же у «Сельты» было на сутки больше для восстановления после прошлого тура, чем у соперника, «Бетиса». Севильянцы ужасающе выглядели в последних двух турах, особенно в обороне. В существенное улучшение игры «Бетиса» в этом сезоне не очень верю. Команда разобрана, а у нового тренера нет времени наладить игру – матчи идут в стахановском темпе.



«Сельта» же после двух специфичных туров возвращается к стандартному календарю. До матча с «Барсой» у «Сельты» было две победы подряд с общим счетом 7:0. Поэтому ставлю на победу «Сельты». Можно поставить и на гол лидера «Сельты» Яго Аспаса – он точно выйдет в стартовом составе, исполняет пенальти и иногда штрафные, в него верят партнеры и охотно отдают ему пас в решающих ситуациях».