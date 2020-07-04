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«Динамо» Киев — «Шахтёр» Донецк: прогноз Алексея Андронова на матч 29-го тура УПЛ

«Динамо» Киев — «Шахтёр» Донецк: прогноз Алексея Андронова на матч 29-го тура УПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 29-го тура УПЛ сезона-2019/2020 «Динамо» Киев — «Шахтёр».

Ставка: победа «Шахтера» с нулевой форой за 1.80.

«Любопытная игра на финише чемпионата, который на самом деле закончен. «Шахтер» уже чемпион. Но сейчас есть возможность у «Шахтера» не пустить вечного соперника в Лигу чемпионов. Полагаю, «Шахтёру» это достаточно интересно. Гости будут играть в полную силу.

Киевское «Динамо» довело ситуацию до такого, что путевка в Лигу чемпионов, возможно, будет зависеть от этого конкретного матча.

В любом случае, мне кажется, «Шахтер» ни в чем не уступает «Динамо». Имея ставку «Шахтер» с форой 0» и коэффициентом 1,8, достаточно большим, ее нужно делать. «Шахтер» вряд ли проиграет. Как отреагирует «Динамо» на проигрыш в последнем туре в матче с «Десной»? Вот и посмотрим».

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