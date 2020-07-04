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«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 26-го тура чемпионата России

«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 26-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов» в 26-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Спартака» за 1.70, «Тамбов» не забьет за 2.25.

«Тут я не буду мудрить и поставлю на победу «Спартака». Причин вижу несколько. Во-первых, в обороне появились молодые ребята у «Спартака», они строже стали играть. Во-вторых, то, какую ошибку допустил Максименко с ЦСКА, вратари каждый раз не допускают.

«Спартаку» надо реабилитировать себя за игру с ЦСКА, к тому же, «Тамбов» не так команда против которой надо выходить на матч трясясь».

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