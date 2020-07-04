«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.08.



«Локомотив» в первых двух турах после перерыва выигрывал, но последний матч с «Крыльями» абсолютно не понравился. Самарцы играли с большим желанием, быстро забили. А, пропустив, «Локомотив» не понимал, что ему делать, как вскрывать оборону соперника. Моментов особенно не было. И Самара обязана была забивать второй мяч и решать все вопросы. Но Зиньковский — это просто нечто, решил парень показать, что умеет перебрасывать вратаря. В итоге опозорился, а заодно и лишил команду важнейших очков.



У «Локомотива» выделяется Алексей Миранчук, он забил просто все мячи после перерыва. Уже четыре на его счету. Но визуально игра «Локомотива» мне не нравится. Не хватает остроты, сзади все не совсем в порядке.



«Сочи», думаю, сыграет умно, от обороны, не будет настаивать на своем преимуществе. А в атаке у него куда более классные исполнители, чем у «Крыльев». Тот же Кокорин. Считаю, что сочинцы не проиграют в Москве».



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