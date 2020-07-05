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Курс доллара к рублю на сегодня, 5 июля: прогнозы и ставки букмекеров

Курс доллара к рублю на сегодня, 5 июля: прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 5 июля, курс доллара США составляет 71,45 руб. При этом букмекеры ожидают, что до конца 2020 года американская валюта не сможет существенно улучшить позиции.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.

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