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«Уфа» — «Урал»: во сколько начало, где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Уфа» — «Урал»: во сколько начало, где смотреть трансляцию матча РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

5 июля «Уфа» и «Урал» встречаются в матче 26-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50 (около 37% вероятности). Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.20 (32%).

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.45 (31%).

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Четыре из пяти предыдущих матчей «Уфы» в чемпионате России закончились со счётом 0:0.
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