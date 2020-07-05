«Уфа» — «Урал»: эксперты назвали фаворита матча 26-го тура чемпионата России
5 июля «Уфа» и «Урал» встречаются в матче 26-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50 (около 37% вероятности). Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.20 (32%).
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 5 июля «Уфа» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.45 (31%).
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Четыре из пяти предыдущих матчей «Уфы» в чемпионате России закончились со счётом 0:0.
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