«Краснодар» — «Зенит»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 26-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Статистика очных встреч говорит сама за себя. В шести предыдущих поединках сине-бело-голубые добыли четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Котировки букмекеров выглядят вполне логично: состав у гостей крепче, «скамейка» длиннее, да и история противостояния работает в плюс.



Но брать лобовую победу фаворита не рискнём, а П2 с нулевой форой идёт за смешной коэффициент 1.63. Есть вариант поинтереснее. На классические «обе забьют» дают 1.74. Дело в том, что эта ставка доезжала в четырёх предыдущих случаях. А в трёх из них даже заходила «обе забьют + ТБ 2.5 мяча», сейчас на неё предлагают 2.15.



В принципе, ожидать голы в обе стороны вполне логично. Петербуржцы уже без пяти минут чемпионы, ждать у моря погоды им смысла нет, можно отвести душу. А «Краснодар» в принципе любит открытый футбол и постоянно лезет вперёд».