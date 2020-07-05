«Уфа» — «Урал»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 26-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Уфа» — «Урал».



Ставка: «Уфа» не проиграет за 1.40.



«Урал» себя никак не может найти, а «Уфа» играет стабильно и надёжно — хотя звёзд с неба и не хватает, но берёт очки там, где ей по силам. «Уфа» в прошлом матче играла с большим преимуществом. Другое дело, что удача от неё отвернулась и поэтому уфимцы не смогли забить. Я сомневаюсь, что «Урал» сможет обыграть нынешнюю «Уфу». Правда, я не уверен, что и «Уфа» может набрать три очка — нет стопроцентной уверенности в победе хозяев. Я считаю, что «Уфа» с большой вероятностью не проиграет. Насчёт забитых голов у меня также есть большие сомнения — забивать у команд получается очень туго.



Обе команды находятся в середине таблицы, вылет им не грозит, но у «Уфы» очень целостная игра после возобновления чемпионата. Игра против «Рубина» мне очень понравилась, она лучше, чем предыдущие. Понятно, что соперник был не самый сильный, но команда Вадима Евсеева даже не позволяла поднять голову игрокам «Рубина».



Задача «Уфы» на оставшиеся матчи, как мне кажется, заключается в том, чтобы дать шанс игрокам проявить себя и дать им дорогу в команды более высокого уровня. Я считаю, что в целом у «Уфы» нет задачи попасть в еврокубки, её первостепенная цель — не вылететь из РПЛ, а задача номер два — найти игроков, которых можно будет выгодно продать, и пока это у «Уфы» получается».



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«Уфа» — «Урал». Прогноз: Евсеев, Парфёнов, Кротов и Панюков удивят букмекеров в матче РПЛ Четыре из пяти предыдущих матчей «Уфы» в чемпионате России закончились со счётом 0:0.