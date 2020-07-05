«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: гол «Зенита» во втором тайме за 1.65.



«Главная встреча тура, в которой может определиться чемпион. Хотя и так понятно, кто им станет. «Зенит» во всех матчах после рестарта побеждает, иногда с горем пополам, с проблемами и не самой яркой игрой. Но грохнули ЦСКА — 4:0, а потом аутсайдеров чемпионата победили по 2:1 — «Крылья» и «Тамбов». С «Тамбовом» могли все решить в первом тайме, с таким-то количеством моментов. Но сумели добавить, пропустив в концовке.



В прошлом сезоне очень яркий футбол был в Краснодаре. «Зенит» вырвал победу в концовке благодаря голу Дзюбы (3:2). Именно там он практически оформил чемпионство. И здесь за 4 тура до конца может стать чемпионом в случае победы.



Не может «Зенит» все время выигрывать. Может быть, здесь будет ничеечка. Но «Краснодар» оставил неоднозначное впечатление в матче с «Ростовом». Видно, что команда функционально не готова на сто процентов. Плюс не лучшим образом сработали замены, о чем сказал Мусаев. «Краснодар» должен был все решать в первом тайме или в начале второго. Но подсели в конце матча, прижались к своим воротам, получили пенальти и не добрали важные очки.



У «Зенита» очень длинная «скамейка». Есть футболисты, которые могут выйти и усилить игру. «Зенит» регулярно забивает во вторых таймах. Думаю, и здесь можно попробовать поймать гол «Зенита» во втором тайме, с учетом неоптимальной формы «Краснодара». Коэффициент — 1.65».



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«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Вандерсон, Азмун и Берг не ударят в грязь лицом В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны.