«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Команда Сергея Семака — без пяти минут чемпион, она имеет огромную фору перед «Локомотивом» и «Краснодаром» — в активе питерцев пятьдесят девять очков. После возобновления чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал три победы: над ЦСКА (4:0), «Крыльями Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1). На выезде «Зенит» взял тридцать очков и одержал на чужих полях шесть побед подряд. Беспроигрышная серия в РПЛ у клуба с берегов Невы длится уже четырнадцать туров.
В первом круге соперники очки поделили (1:1), в прошлом сезоне дважды побеждала питерская команда (3:2 и 2:1). Замечу, что в последних четырёх личных встречах забивали обе команды.
«Краснодар» борется за путёвку в Лигу чемпионов. Напомню, второе место даёт прямой выход в групповой турнир. «Зенит» в случае победы досрочно оформит очередной чемпионский титул. Легко догадаться при таком турнирном раскладе, как будут мотивированы оба коллектива.
«Зенит» будет играть уже четвёртый матч, и это даёт ему некоторое преимущество в виде лучшей игровой формы, но в то же время, при плотном графике, возможно, накопилась определённая усталость. «Краснодар» в целом весьма прилично смотрелся в Ростове и был очень близок к победе, правда, силёнок на концовку не хватило. Можно смело утверждать, что для участников предстоящего матча это противостояние со всех точек зрения принципиально и важно, достойных исполнителей в составах предостаточно, им есть за что бороться и что доказывать».
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