«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.71, тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
«Попробую поставить на победу «сорок». Они неожиданно лучше выглядят в последнее время, чем можно было представить. Команда дома не проигрывает в последнее время.
«Вест Хэм» — исключительно домашняя команда, и на выезде ничего особо интересного не создаёт. Предположу, что матч получится верховым, потому что оборона «Вест Хэма» смотрится все хуже и хуже.
Предположу также, что «Ньюкасл» выиграет с разницей в один мяч. Не возьмуcь ставить на точный счет. Исходя из формы команд, из того, сколько пропускает «Вест Хэм», как проводит вторые таймы в последних турах, предположу, что «Ньюкасл» выиграет».
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