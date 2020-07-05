«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Вест Хэм».



Ставка: обе забьют за 1.79.



«Сложный для прогноза матч. «Ньюкасл» и Стив Брюс отличной гостевой победой в матче с «Борнмутом» (4:1) продолжили вгонять в краску многочисленных критиков, в том числе меня, в начале сезона не веривших в перспективы этой, казалось, слишком проблемной команды и отправляющих ее в Чемпионшип. Но у нее все в порядке – Брюс сколотил почти на пустом месте добротную команду, которая не перестает удивлять. Ну и то, как раскрываются некоторые игроки под его руководством, заслуживает отдельной похвалы. Начиная с братьев Лонгстафф и заканчивая Сен-Максименом, который в последнем туре сделал три результативных передачи.



«Вест Хэм» наконец-то показал хотя бы приблизительно, на что способен. Понадобился раздражитель в лице соседа, «Челси», и довольно самонадеянный подход к игре в его исполнении. «Молотобойцы» выиграли впервые в пяти турах и впервые после возобновления сезона и, быть может, задали тон для будущих положительных результатов.



Конечно, хочется поставить на «сорок» — куда более симпатичная команда в этом сезоне. Букмекеры и сделали их фаворитом. Но я бы все-таки не рискнул. Лучше обратиться к голам. «Ньюкасл» не слишком хорош в игре без мяча и будет атаковать часто и с желанием. «Вест Хэм» может подобным воспользоваться во втором матче кряду – Мойес знает, как настраивать механизмы в своих командах в таких ситуациях».



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«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз: Шелви, Бенталеб и Кэрролл охладят пыл Ярмоленко «Молотобойцы» проиграли семь выездных матчей кряду.