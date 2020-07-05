«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 гола за 1.81.



«Крупный проигрыш в матче с «Ман Сити» был ожидаем. В слишком уж расслабленном настроении подошли к матчу игроки «Ливерпуля» — многие недобегали, недорабатывали, даже у Мане вдруг появились проблемы с техникой. Вряд ли можно в этом обвинять команду: главную задачу они уже выполнили, а после бурных празднований противостоять на максимуме заряженному сопернику было почти нереально.



Но на «Виллу», мне кажется, настрой будет другим. Теперь Клопп наверняка внесет изменения в состав, выйдут только те, у кого будет максимальный настрой на матч. Ко всему прочему, перед «Виллой» есть должок – именно бирмингемцы огорчили ливерпульских «детей» в матче за Кубок лиги — 5:0.



«Вилла» не побеждает после рестарта сезона – два поражения, две ничьих. Команда в зоне вылета, шансов на сохранение прописки в АПЛ всё меньше.



Думаю, хозяева выиграют, при этом увидим как минимум три гола в исполнении мерсисайдцев или хотя бы один — гостей: Джек Грилиш приложит все усилия, чтобы забить чемпионам».



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«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз: 0:4 от «Манчестер Сити» — это только начало В последних семи играх в Ливерпуле «Вилла» потерпела лишь два поражения и забила целых 12 голов.