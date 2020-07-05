«Интер» — «Болонья»: прогноз Эльвина Керимова на матч 30-го тура чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Болонья».
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.81.
«Интер» впервые за долгое время одержал лёгкую и красивую победу (6:0). Жертвой миланского клуба стала самая слабая команда сезона — «Брешиа». Во всех шести голах «нерадзурри» участвовали игроки, приехавшие на Апеннины из АПЛ. Потрясающий матч выдал Санчес. Эриксен забил первый гол в Серии А. В общем, порезвились миланцы на славу.
«Болонья» в прошлом туре соревновалась с «Кальяри» в силе и точности дальних ударов. Сориано, Найнгголан и Жоао Педро могли забить ударами из-за пределов штрафной, но в итоге оба гола были забиты игроками с близкого расстояния. Итог — ничья (1:1): Барроу вывел команду Михайловича вперед, а Симеоне счёт сравнял.
В шести последних матчах между этими соперниками в Серии А не забивалось больше 3 мячей. Четырежды выигрывал «Интер» (2:1 в 2019-м, 3:0 и 2:1 в 2018-м, 1:0 в 2017-м), однажды «Болонья» (1:0 в 2018-м), а ещё один раз команды сыграли вничью (1:1 в 2017-м).
Часто после аномально результативных матчей наступает засуха. К тому же соперник в ближайшем туре у миланцев более серьёзный (при всём уважении к «Брешии» и таланту Сандро Тонали). Вряд ли «Болонья» позволит «Интеру» забить столько, сколько он захочет. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше (3) за 1,81».
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