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«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80, «Вильярреал» не проиграет за 2.07.

«Барселона» подхватила ничейный вирус, и этим воспользовался мадридский «Реал», убежавший на 4 очка. За оставшиеся пять туров вряд ли «Барселона» сумеет преимущество «Реала» отыграть — «Реал» очень уверенно воспользовался осечками каталонской команды. У «Барселоны» очень много проблем внутри: ругаются игроки с тренерским штабом; поговаривают, что Кике Сетьен не доработает даже до конца этого сезона, а если и доработает, то потом его сменит Хави; даже Месси заявлял, что хочет покинуть команду, потому что многие вещи его не устраивают. Как всегда, у большого клуба большие проблемы.

«Барселона» приезжает в гости к «Вильярреалу», который на отличном ходу. Он одержал несколько впечатляющих побед: после рестарта у «Вильярреала» 5 сухих побед. И с «Валенсией» «Вильярреал» прекрасно выглядел, и с «Бетисом». Одним словом, «Вильярреал» в хорошей форме, он продолжает вести борьбу за лигочемпионское место и находится в трёх очках от «Севильи». Я не говорю, что ему кровь из носу надо обыгрывать дома «Барселону», но не проиграть ей он может. При этом, думаю, он не может всё время играть на ноль.

Предложу вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.8. Ну и мне кажется, что «Вильярреал» не проиграет: неплохая ставка — дают 2.07. «Барселоне» всегда было непросто играть на стадионе «Вильярреала».

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