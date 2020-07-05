«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.77.



«Давайте скажем о потерях «Краснодара», потому что у «Зенита» особых-то и нет. А у «Краснодара» отсутствуют Ари, Спайич, Классон, нет ясности относительно участия Камболова и Стоцкого. Впрочем, заменить выпавших игроков есть кем.



В первом круге команды сыграли вничью (1:1). Напомню, «Зенит» провёл без поражений 14 туров, при этом в активе команды11 побед и три ничьих. Статистика «Краснодара» свидетельствует, что он вообще ничего не проиграл на своем поле: 11 матчей, 6 побед, 5 ничьих. Два поражения «Зенит» потерпел на выезде.



В сезоне-2018/2019 побеждал «Зенита» (2:1 и 3:2). Тем не менее мне кажется, что здесь будет другая ситуация, более выгодная для «Краснодара» по тем причинам, которые я привёл выше. Думаю. что обоснований для приятного прогноза достаточно.



Предлагаю поставить на то, что «Краснодар» не проиграет. Коэффициент — 1.77».



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