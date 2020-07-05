«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата России

Шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: победа «Краснодара» за 3.40.



«Очень переживал, когда смотрел предыдущий матч «Краснодара». Очень жалко молодого тренера, который только-только получил лицензию, а «Краснодар» не играл с 1917 года, с эпохи мезозоя.



Команда выходит и играет явно лучше противника, явно лучше «Ростова». У «Ростова» тоже отдельная история. Ничего против Карпина не имею, но на последней секунде назначили пенальти. На Мусаева было больно смотреть.



Потому и думаю, что «Краснодар» камня на камне не оставит от «Зенита». «Зениту» осталось полмиллиметра, полплевка, половина полового акта до того, чтобы снова взять золото, и парни не упустят своего.



Но не забывайте, что «Зенит» едет на самое красивое, не считая моей квартиры, архитектурное строение в мире. С чего вдруг решили, что «Зенит» наберёт три очка?



Видел два последних матча «Зенита» и не могу сказать, что играл чемпион страны. Да и Семак не подтверждает, что играл чемпион страны.



Конечно, с таким соперником, как «Краснодар», мобилизуется и «Зенит», но отчего-то кажется, что «Краснодар» камня на камне не оставит от противника».



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«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Вандерсон, Азмун и Берг не ударят в грязь лицом В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны.